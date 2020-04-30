Рейтинг форекс брокеров
Roboforex
Мин. размер счета: 1$
Мин. объем сделки: 0.01 лот
Макс. кредитное плечо: 1:1000Регулируется: FSCL, CySEC, ЦРФИН, Financial Commission, IFSC
Freshforex
Мин. размер счета: 1$
Мин. объем сделки: 0.01 лот
Макс. кредитное плечо: 1:2000Регулируется: SVGFSA
Forex4you
Мин. размер счета: 1$
Мин. объем сделки: 0.0001 лот
Макс. кредитное плечо: 1:1000Регулируется: FSC
AMarkets
Мин. размер счета: 1$
Мин. объем сделки: 0.01 лот
Макс. кредитное плечо: 1:500Регулируется: Financial Commission
Alpari
Мин. размер счета: 1$
Мин. объем сделки: 0.01 лот
Макс. кредитное плечо: 1:500Регулируется: Financial Commission, FSP, ЦБ РФ
Binomo
Мин. размер счета: 10$
Мин. размер опциона: 1$Регулируется: Financial Commission, FSP, ЦБ РФ
Instaforex
Мин. размер счета: 1$
Мин. объем сделки: 0.01 лот
Макс. кредитное плечо: 1:1000Регулируется: РАУФР
FOREX CLUB
Мин. размер счета: 200$
Мин. объем сделки: 0.01 лот
Макс. кредитное плечо: 1:200Регулируется: NFA, CFTC, ФСФР, КРОУФР, ЦБ РФ
Finam
Мин. размер счета: 5$
Мин. объем сделки: 0.01 лот
Макс. кредитное плечо: 1:500Регулируется: CySEC, MiFID
FxPro
Мин. размер счета: 100$
Мин. объем сделки: 0.01 лот
Макс. кредитное плечо: 1:500Регулируется: CySEC
ForexMart
Мин. размер счета: 1$
Мин. объем сделки: 0.01 лот
Макс. кредитное плечо: 1:5000Регулируется: CySEC, BaFin, FCA
Альфа-форекс
Мин. размер счета: 1$
Мин. объем сделки: 0.01 лот
Макс. кредитное плечо: 1:100Регулируется: CySEC
ВТБ24
Мин. размер счета: 2000$
Мин. объем сделки: 1 лот
Макс. кредитное плечо: 1:200Регулируется: ФСФР
Открытие Брокер
Мин. размер счета: 1$
Мин. объем сделки: 1 лот
Макс. кредитное плечо: 1:100Регулируется: ФСФР
Сбербанк
Мин. размер счета: 1000$
Мин. объем сделки: 10 лот
Макс. кредитное плечо: 1:100Регулируется: ФСФР
Газпромбанк
Мин. размер счета: 500$
Мин. объем сделки: 1 лот
Макс. кредитное плечо: 1:200Регулируется: ФСФР
TELETRADE
Мин. размер счета: 1$
Мин. объем сделки: 0.1 лот
Макс. кредитное плечо: 1:200Регулируется: SVGFSA, НБ РБ
FX Trend
Мин. размер счета: 200$
Мин. объем сделки: 0.01 лот
Макс. кредитное плечо: 1:100Регулируется: CySEC, ГКЦБ, FDR
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