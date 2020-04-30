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Рейтинг форекс брокеров

рейтинг брокера Roboforex
goodbroker

Roboforex

Отзывы( 107 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:1000

Регулируется: FSCL, CySEC, ЦРФИН, Financial Commission, IFSC
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
lowspread
рейтинг брокера Freshforex
goodbroker

Freshforex

Отзывы( 120 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:2000

Регулируется: SVGFSA
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
averagespread
рейтинг брокера Forex4you

Forex4you

Отзывы( 69 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.0001 лот

Макс. кредитное плечо: 1:1000

Регулируется: FSC
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
averagespread
рейтинг брокера AMarkets

AMarkets

Отзывы( 57 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:500

Регулируется: Financial Commission
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
lowspread
рейтинг брокера Alpari

Alpari

Отзывы( 98 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:500

Регулируется: Financial Commission, FSP, ЦБ РФ
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
largespread
рейтинг брокера Binomo

Binomo

Отзывы( 101 )

Мин. размер счета: 10$

Мин. размер опциона: 1$

Регулируется: Financial Commission, FSP, ЦБ РФ
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
рейтинг брокера Instaforex

Instaforex

Отзывы( 98 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:1000

Регулируется: РАУФР
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
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рейтинг брокера FOREX CLUB

FOREX CLUB

Отзывы( 93 )

Мин. размер счета: 200$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:200

Регулируется: NFA, CFTC, ФСФР, КРОУФР, ЦБ РФ
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
largespread
рейтинг брокера Finam

Finam

Отзывы( 12 )

Мин. размер счета: 5$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:500

Регулируется: CySEC, MiFID
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
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рейтинг брокера FxPro
cooking

FxPro

Отзывы( 38 )

Мин. размер счета: 100$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:500

Регулируется: CySEC
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
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рейтинг брокера ForexMart

ForexMart

Отзывы( 1 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:5000

Регулируется: CySEC, BaFin, FCA
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
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рейтинг брокера Альфа-форекс

Альфа-форекс

Отзывы( 18 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:100

Регулируется: CySEC
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
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рейтинг брокера ВТБ24

ВТБ24

Отзывы( 3 )

Мин. размер счета: 2000$

Мин. объем сделки: 1 лот

Макс. кредитное плечо: 1:200

Регулируется: ФСФР
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
averagespread
рейтинг брокера Открытие Брокер

Открытие Брокер

Отзывы( 11 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 1 лот

Макс. кредитное плечо: 1:100

Регулируется: ФСФР
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
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рейтинг брокера Сбербанк

Сбербанк

Отзывы( 12 )

Мин. размер счета: 1000$

Мин. объем сделки: 10 лот

Макс. кредитное плечо: 1:100

Регулируется: ФСФР
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
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рейтинг брокера Газпромбанк

Газпромбанк

Отзывы( 8 )

Мин. размер счета: 500$

Мин. объем сделки: 1 лот

Макс. кредитное плечо: 1:200

Регулируется: ФСФР
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
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рейтинг брокера TELETRADE
badbroker

TELETRADE

Отзывы( 66 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.1 лот

Макс. кредитное плечо: 1:200

Регулируется: SVGFSA, НБ РБ
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
largespread
рейтинг брокера Option Fair
badbroker

Option Fair

Отзывы( 5 )

Регулируется: CySEC
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
рейтинг брокера FX Trend
badbroker

FX Trend

Отзывы( 4 )

Мин. размер счета: 200$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:100

Регулируется: CySEC, ГКЦБ, FDR
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
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