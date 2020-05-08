Брокеры для скальпинга

Скальпинг – метод торговли, с помощью которого в день совершается огромное количество сделок с минимальными стоп-лоссами и целями. Скальпинг – одна из новых стратегий, дающая немалую нагрузку на терминал, из-за чего ряд брокерских компаний не с большим удовольствием разрешают торговать по этой стратегии.
Брокеры для скальпига, более лояльно настроены к своим трейдерам, только с такими компаниями вы гарантированно получаете прибыль и имеете возможность ее вывести.

Главные правила скальпига

  • Отсутствие комиссий за открытие сделок
  • Минимальный размер спреда
  • Тренд с ярко выраженным направлением, не имеющим резкие откаты

Лучший брокер для скальпинга

Выбирая Forex брокера обращайте внимание на:
1) скорость исполнения ордеров при полном отсутствии проскальзывания. Идеальный вариант – брокер, разрешающий ордера продолжительностью менее 2-х мин.
Важно выбрать форекс брокера с прямым выходом на рынок, при полном отсутствии посредников, влияющих на скорость открытия и закрытия ордеров. ECN счета – самые надежные и быстрые счета для торговли системами и роботами использующими скальпинг.
2) минимальный спред
Если брокерской компанией предлагается фиксированный спред – от 2-х п. Плавающий – не более 0,7 п.
Договор оферты – важный момент, требующий внимания трейдера. Здесь подводным камнем часто бывает фраза «Компания оставляет за собой право отменять ордера, прибывавшие на рынке меньше 2 мин.). При таком договоре профит просто забирают, отменив ордера.
Для скальпинга выбирайте брокерскую компанию, а не ДЦ. Брокерская компания получает свою прибыль за комиссии за проторгованный лот и (или) на спреде. Цель такого брокера – продолжительное сотрудничество с клиентом-скальпером. В ДЦ все построено противоположным образом.

рейтинг брокера Roboforex
goodbroker

Roboforex

Отзывы( 107 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:1000

Регулируется: FSCL, CySEC, ЦРФИН, Financial Commission, IFSC
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
lowspread
рейтинг брокера Freshforex
goodbroker

Freshforex

Отзывы( 120 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:2000

Регулируется: SVGFSA
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
averagespread
рейтинг брокера Forex4you

Forex4you

Отзывы( 69 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.0001 лот

Макс. кредитное плечо: 1:1000

Регулируется: FSC
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
averagespread
рейтинг брокера AMarkets

AMarkets

Отзывы( 57 )

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:500

Регулируется: Financial Commission
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 Загрузка...
Спред:
lowspread

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