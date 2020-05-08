Скальпинг – метод торговли, с помощью которого в день совершается огромное количество сделок с минимальными стоп-лоссами и целями. Скальпинг – одна из новых стратегий, дающая немалую нагрузку на терминал, из-за чего ряд брокерских компаний не с большим удовольствием разрешают торговать по этой стратегии.

Брокеры для скальпига, более лояльно настроены к своим трейдерам, только с такими компаниями вы гарантированно получаете прибыль и имеете возможность ее вывести.

Главные правила скальпига

Отсутствие комиссий за открытие сделок

Минимальный размер спреда

Тренд с ярко выраженным направлением, не имеющим резкие откаты

Лучший брокер для скальпинга

Выбирая Forex брокера обращайте внимание на:

1) скорость исполнения ордеров при полном отсутствии проскальзывания. Идеальный вариант – брокер, разрешающий ордера продолжительностью менее 2-х мин.

Важно выбрать форекс брокера с прямым выходом на рынок, при полном отсутствии посредников, влияющих на скорость открытия и закрытия ордеров. ECN счета – самые надежные и быстрые счета для торговли системами и роботами использующими скальпинг.

2) минимальный спред

Если брокерской компанией предлагается фиксированный спред – от 2-х п. Плавающий – не более 0,7 п.

Договор оферты – важный момент, требующий внимания трейдера. Здесь подводным камнем часто бывает фраза «Компания оставляет за собой право отменять ордера, прибывавшие на рынке меньше 2 мин.). При таком договоре профит просто забирают, отменив ордера.

Для скальпинга выбирайте брокерскую компанию, а не ДЦ. Брокерская компания получает свою прибыль за комиссии за проторгованный лот и (или) на спреде. Цель такого брокера – продолжительное сотрудничество с клиентом-скальпером. В ДЦ все построено противоположным образом.